Il famosissimo cantante ha deciso di rompere il silenzio dopo l’arresto: le prime dichiarazioni rilasciate

Dopo l’arresto per guida in stato di ebrezza, Justin Timberlake ha deciso di raccontare la sua versione di fatti e affrontare direttamente la situazione. Nella serata del 21 giugno, allo United Center Stadium di Chicago, il cantante ha parlato pubblicamente dell’accaduto, definendo la settimana appena trascorsa come “dura”.

Arrestato per alti valori di alcol nel sangue Justin Timberlake parla ai fan dell’accaduto

Sorpreso a non fermarsi a un segnale di stop alla guida della sua BMW2025, è stato arrestato per valori elevati di alcol nel sangue e ha trascorso una notte in cella. La moglie Jessica Biel è delusa ma lo sostiene, sperando che metta un freno al suo alcolismo. Non si sono ancora visti di persona per chiarire, ma si sono sentiti tramite FaceTime. Jessica è infatti impegnata sul set del suo nuovo film, The Better Sister, mentre Justin dovrà continuare il suo tour.

Durante l’esibizione a Chicago, Timberlake ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto e ha chiarito di essere consapevole dei suoi errori:

“È stato un periodo difficile, ma so di essere difficile da amare alcune volte e voi continuate a darmi amore”

Dopo il rilascio sula parola nell’udienza in tribunale, il giorno successivo all’arresto, Timberlake ha deciso di tornare sul palco per esibirsi e affrontare il pubblico. Il suo prossimo impegno è previsto a New York, dove si esibirà al Madison Square Garden il 25 e 26 giugno.

Nonostante la difficoltà della situazione, Justin Timberlake ha cercato di mantenere la sua serenità e ha continuato a ringraziare i suoi fan per il supporto ricevuto. Il cantante ha dimostrato di essere determinato a superare questo momento difficile e a concentrarsi sulla sua carriera musicale.

La moglie Jessica Biel e i figli Silas e Phineas con cui ha trascorso la festa del papà il giorno prima dell’arresto, gli sono vicini. Timberlake ha condiviso su Instagram alcuni momenti di gioia con la sua famiglia, mostrando il forte legame che li unisce.

Justin Timberlake ha dimostrato di essere grato per l’amore ricevuto dai suoi fan e dalla sua famiglia. Nelle sue parole si legge la volontà di superare le difficoltà con determinazione e coraggio.

Leggi anche: Arrestato l’amatissimo cantante, ora dovrà comparire in tribunale: il motivo è serio