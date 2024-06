il famosissimo attore è ora nei guai 

Nick Pasqual, noto ex attore di How I Met Your Mother, è al centro di un grave scandalo che ha sconvolto Hollywood e l’opinione pubblica. L’uomo di 35 anni è stato arrestato e accusato di tentato omicidio per aver accoltellato ripetutamente la sua ex fidanzata, la truccatrice Allie Shehorn, nella sua casa di Los Angeles.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Pasqual avrebbe fatto irruzione nella casa di Allie Shehorn intorno alle 4:30 del mattino di giovedì scorso: l’ha colpita ripetutamente con un coltello provocandole ferite critiche. La donna, prontamente ricoverata in ospedale, versa in condizioni molto gravi. La notizia ha suscitato sgomento e indignazione. In tanti si sono mobilitati per sostenere la giovane donna tramite una campagna di crowdfunding. GoFundMe ha già raccolto la somma significativa di cento mila dollari per coprire parte delle spese mediche.

Dopo la furia omicida, Nick Pasqual tenta la fuga in direzione del confine messicano ma un posto di blocco è riuscito a fermarlo. Attualmente è in custodia. Dovrà rispondere di tentato omicidio di primo grado, furto con scasso e violazione di proprietà privata, oltre al ferimento della compagna e violenza domestica. Allie aveva già ottenuto un ordine restrittivo contro Nick proprio a causa dei suoi abusi di forza.

Nick Pasqual aveva una carriera promettente nell’ambiente dello spettacolo: ha preso parte a vari progetti tra cui How I Met Your Mother, il film Netflix Rebel Moon di Zack Snyder e Poor Paul del 2023.

Il procuratore distrettuale George Gascón ha condannato fermamente le azioni dell’attore. Ha sottolineato l’importanza di combattere la violenza domestica e assicurare che chi commette reati del genere sia punito con la massima severità.

In attesa dello svolgimento del processo, Allie Shehorn si trova a lottare per la sua vita. Hollywood e l’intera opinione pubblica riflettono invece su quando dovranno fermarsi questi eventi violenti nei confronti di madri, figlie, sorelle, compagne. Stop alla violenza!