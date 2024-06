il famosissimo attore aveva solo 56 anni

Oggi il mondo del cinema e dello spettacolo piange un grande e noto attore. Purtroppo Taylor Wily è scomparso a soli 56 anni. Il noto attore aveva recitato in Hawaii Five-0 e Magnum P.I.

Taylor Wily

Taylor Wily, attore conosciuto per la partecipazione a due note serie tv in onda in questi anni, è venuto a mancare per motivi non ancora noti. La notizia è stata confermata dalle rete Hawaiana KITV4 Island News. Wily, all’anagrafe Teila Tuli, è diventato famoso per la sua interpretazione di Kamekona Tupuola. Nella serie televisiva Hawaii Five-0, Taylor aveva partecipato a ben 171 episodi, andati in onda nell’arco di 10 stagioni, tra il 2010 e il 2020. Nella serie televisiva Magnum P.I. Teila ha interpretato il medesimo personaggio in 7 episodi.

Peter M. Lenkov, produttore esecutivo della serie Hawaii Five-0 e Magnum P.I., è stato uno dei primi a commentare il tragico avvenimento. L’attore, deceduto alle isole Hawaii dove risiedeva, aveva solo 56 anni ed ha lasciato l’intero mondo del cinema nel dolore e nello sgomento. Le cause della morte non sono ancora note, ma come scrive Pater M. Lenkov, nei prossimi giorni si farà maggior chiarezza sulla situazione.

Peter M. Lenkov ha così commentato:

“Taylor come ti ho detto molte volte, mi sono innamorato di te alla prima audizione. Sei arrivato con un asciugamano in testa per asciugare il sudore e mi hai conquistato. Mi hai incantato facendomi diventare una presenza fissa nello show e nella mia vita. Eri uno di famiglia. Mi mancherai ogni giorno fratello. Quando abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo riso di quanto tu avessi ragiorne fin dal primo giorno. La Five-0 era il lavoro dei nostri sogni e sono stato così fortunato a condividere quella magia insieme.”

La carriera di Teila Tuli non inizia nel mondo dello spettacolo, bensì in quello dello sport. L’uomo era un noto anche come lottatore di sumo. Wily che lottava con il nome di Takamikuini, rimase imbattuto nei suoi primi 14 incontri e divenne ben presto il primo lottatore nato all’estero a vincere il campionato nella divisione makushita di questo sport. Il suo percorso a livello sportivo si interrompe bruscamente qualche anno dopo a causa di alcuni problemi alle articolazioni delle ginocchia. L’attore lascia la moglie Halona e due figli. Il decesso risale al 20 giugno e diversi tra familiari ed amici lo hanno ricordato attraverso i social con video e foto di alcuni dei momenti condivisi.