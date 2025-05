Il DUGA-3: Il Gigantesco Radar Abbandonato Nelle Foreste di Chernobyl

A circa 10 km dall’ex-centrale nucleare di Chernobyl, si trova il radar DUGA-3, un’installazione militare sovietica operante dal 1976 al 1989. Questo radar Over The Horizon (OTHR) serviva per rilevare lanci di missili da parte degli USA, con l’obiettivo di proteggere il territorio sovietico. Con un’altezza di 150 metri e una larghezza di 700 metri, il DUGA-3 era noto per il suo caratteristico rumore, soprannominato “picchio russo”.

I radar OTHR funzionano sfruttando la riflessione delle onde radio sulla ionosfera, permettendo di rilevare obiettivi fino a 3000 km di distanza. I segnali venivano elaborati digitalmente per identificare lanci di missili e determinarne la velocità e direzione, consentendo una reazione tempestiva alle minacce. La struttura DUGA-3, ubicata nei pressi di Gomel, captava segnali dagli USA per individuare attacchi nucleari. Il sistema di trasmissione era situato a 60 km di distanza, nel centro abitato abbandonato di Lubech-1.

Nonostante il suo impiego, il DUGA-3 non intercettò mai missili durante la Guerra Fredda, e successivamente esperti contestarono la sua efficacia, citando la scarsa precisione nell’identificazione delle minacce. Il disastro nucleare del 1986 segnò la fine definitiva di questo progetto: tutti gli addetti furono evacuati e l’impianto fu abbandonato. Negli anni seguenti, alcuni operai tentarono di recuperare componenti di valore, mentre parte del materiale venne trafugato.