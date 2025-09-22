Il dramma di una separazione in L’Isola di Andrea in Italia

“L’Isola di Andrea” è il nuovo film di Antonio Capuano, presentato in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in arrivo nei cinema italiani dal 2 ottobre, distribuito da Europictures. La pellicola, prodotta da Mosaicon Film, Eskimo, Indigo Film e Europictures con il supporto di Rai Cinema e della Regione Campania, esplora la complessa dinamica di una separazione attraverso la vita di una coppia.

I protagonisti del film, interpretati da Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni, sono Marta e Guido, una coppia che affronta una difficile battaglia legale per l’affidamento del loro figlio Andrea, interpretato dal giovane Andrea Migliucci, al suo debutto sul grande schermo. La trama racconta la loro lotta per stabilire quanto tempo il bambino debba trascorrere con ciascuno di loro, richiedendo l’intervento del tribunale dei minorenni.

Antonio Capuano, dopo aver diretto “Il buco in testa”, torna alla regia con un racconto privo di filtri, dove il dolore e la vulnerabilità si intrecciano. Il regista sottolinea l’intento di narrare la storia da diversi punti di vista, mantenendo una struttura semplice ma profonda, utilizzando ambienti ridotti e inquadrature ravvicinate per enfatizzare l’intensità emotiva.

La vicenda mette in luce le sfide di Andrea, un bambino di otto anni che vive la tensione della separazione e il desiderio di equilibrio tra i suoi genitori. Marta e Guido si confrontano tra loro, cercando di equilibrare le proprie emozioni e le esigenze del bambino, lottando per un accordo che possa garantire una nuova stabilità nelle loro vite.