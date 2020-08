“E’ con dolore e con il cuore spezzato di un padre che confermo la recente scomparsa di due miei figli, Andy King e Chaia King. Erano entrambi anime buone e gentili, ci mancheranno moltissimo”. Larry King, 86enne icona del giornalismo televisivo a stelle e strisce, con un post su Facebook, annuncia i drammatici eventi che hanno scosso la sua famiglia. “Andy -scrive l’anchorman- è deceduto in maniera improvvisa il 28 luglio per attacco cardiaco, Chaia è morta il 20 agosto, le era stato da poco diagnosticato un cancro ai polmoni. Perderli è sconvolgente, nessun genitore dovrebbe seppellire un figlio”. “La mia famiglia ed io vi ringraziamo per l’affetto e la vicinanza. In questo momento abbiamo bisogno di tempo e privacy per riprenderci”, aggiunge King. Secondo quanto riferito dalla Cnn, Andy e Chaia King avevano 65 e 52 anni. Larry King, che proprio sulla Cnn ha condotto il celebre Larry King Live dal 1985 al 2010, ha avuto altri 4 figli.

