Il dramma dell’ex Miss Italia

Nadia Bengala, ex Miss Italia, è stata ospite di ‘Verissimo’ dove ha condiviso il doloroso racconto della lotta che sua figlia, Diana, ha affrontato negli ultimi dieci anni. “L’ultimo anno è stato quello più difficile, pesantissimi gli ultimi mesi”, ha dichiarato Nadia. Attualmente, Diana si trova in una comunità per il recupero, ma la sua storia ha inizio quando aveva 18 anni e ha incontrato un uomo più grande che non poteva offrirle nulla di buono. La situazione è degenerata quando Diana si è trasferita a Londra, dove, sentendosi sola e libera, ha avuto accesso alle droghe.

“Lì ha iniziato a fare uso di sostanze e mi chiedeva spesso soldi”, racconta Nadia, aggiungendo che per un lungo periodo Diana è scomparsa, non rispondendo ai suoi messaggi né chiamando. Nadia ricorda di aver fatto di tutto per trovarla e di aver coinvolto i suoi amici per avere notizie. Dopo un anno e mezzo di silenzio, madre e figlia si sono riunite a Roma, ma l’ultimo anno è stato particolarmente difficile. “Era imbarazzante vedere come stesse; non era più lei, è stata anche violenta con me”. Questo ha spinto Nadia a prendere una decisione drastica: “Ho capito che dovevo fare qualcosa. Sono stata aiutata, ma l’ho seguita 24 ore su 24, e infine l’ho portata in comunità”.

Nadia sottolinea anche un episodio inquietante in cui Diana è stata coinvolta con un killer noto, ma fortunatamente non si era recata da lui quel giorno. “La Polizia mi ha contattato perché la stavano cercando. Come madre, sentivo che c’era un grosso problema”, confessa Nadia, rivelando che per due anni ha dormito appena due ore a notte. L’ex Miss Italia riflette sulle ragioni di questa situazione: “Ambienti e amicizie sbagliate, poi una cosa tira l’altra… mi do tante colpe”. Ora, Nadia insiste affinché Diana intraprenda un percorso psicologico: “Voglio che diventi più forte, perché potrebbe esserci una ricaduta se non è pronta”.