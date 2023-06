Il dramma del cane Teo, chiuso in canile dopo anni di amore con il padrone

Il cane Teo sta vivendo un vero e proprio dramma da quando si è ritrovato da solo in un box di un canile dopo anni di vita in casa.

Dopo una vita intera passata insieme al suo migliore amico, il dramma della solitudine lo sta distruggendo.

Il cane Teo da un giorno all’altro si è trovato costretto ad affrontare la tragedia del distacco dal suo amato papà umano e quella della dura vita in canile.

Dopo aver vissuto fianco a fianco del suo padrone per 7 lunghi anni, Teo ha dovuto per forza di cose cambiare casa e abbandonare le sue abitudini. La vita nel rifugio in cui si trova attualmente lo sta lentamente logorando e si cerca qualcuno che possa accoglierlo e prendersi cura di lui.

Il dolore della perdita e della solitudine del cane Teo

Perdere la persona che più si ama al mondo è davvero difficile. Lo è ancora di più quando quella persona era colei a cui si è dedicato tutta l’intera vita. Teo è un bellissimo cagnolone di 7 anni che non ha mai conosciuto nient’altro se non il calore e l’amore della casa in cui era stato accolto da quando era solo un piccolo cucciolo. Fin da subito lui e il suo papà umano avevano instaurato un rapporto molto speciale ed erano diventati nel tempo più che inseparabili.

Purtroppo però il suo padrone è venuto a mancare e con lui tutte le sue certezze e sicurezze.

Teo infatti, in seguito al decesso della persona che lo aveva amato per tutta la sua vita, si è ritrovato solo come non era mai stato e costretto dalle circostanze ad essere portato via da quella che da sempre era l’unica casa che avesse mai conosciuto.

I parenti dell’uomo, seppur a malincuore, non hanno potuto prenderlo con loro e per forza di cose quest’ultimo è stato portato presso un’associazione che potesse prendersi cura di lui. La speranza è però quella che qualcuno si innamori di Teo e che possa farlo tornare il prima possibile tra le calde mura di una casa e circondato dall’affetto di una famiglia, sottraendo così il cane dal suo dramma.

A rendere nota la storia del cagnolone di 7 anni diventato orfano del suo papà umano è il gruppo di volontari di “Una Luce Fuori dal Lager Associazione Onlus”, che ha pubblicato nella loro pagina Facebook un accorato appello per provare a trovare qualcuno disposto a prendersi cura di Teo e a salvarlo dal box del canile in cui è attualmente in stallo.

Teo infatti in questo momento si trova ospite del canile rifugio di Uboldo, in provincia di Varese, ma questa sistemazione non può e non deve essere la soluzione definitiva per lui. Come scritto nel post, il cane sta vivendo un vero e proprio dramma, in quanto soffre moltissimo la solitudine e la vita in un luogo a lui del tutto sconosciuto. La paura più grande è che Teo possa cadere in una profonda depressione, perdendo così la vitalità e l’affettuosità che lo caratterizzano. L’animale viene infatti descritto come molto educato, sempre attivo e propenso al rapporto sia con altri animali che con gli umani.

Chiunque fosse alla ricerca di un compagno peloso d’amare e da cui ricevere affetto può quindi rivolgersi ai contatti telefonici segnalati nel post Facebook (3339521373 – 3381658329) o mandare una mail all’indirizzo dei canili di Saronno (canilisaronno@gmail.com).