Il dottore di Affari Tuoi: “Insinuano dubbi per cercare di contenere il nostro successo”

In un’intervista sul magazine TIVU’, Pasquale Romano, noto come il Dottore di Affari Tuoi, ha discusso le presunte irregolarità nel programma, definendo tali affermazioni prive di fondamento. Sottolinea che Affari Tuoi non presenta controversie nel suo meccanismo, evidenziando come il format sia stato adattato in oltre 80 Paesi senza che si siano mai presentati problemi simili. Romano spiega che si tratta di un game show basato sulla fortuna, simile ad altri format globali, ma che in Italia è diventato leader sin dal suo esordio oltre 20 anni fa. Secondo lui, il tentativo di screditare il programma deriva dalla concorrenza, che cerca di arginare il successo di Affari Tuoi insinuando dubbi sulla sua regolarità. Affermando l’assoluta trasparenza del programma, ci tiene a rimarcare che nessuna irregolarità è stata mai dimostrata.

Romano non nomina direttamente, ma fa chiaro riferimento a Antonio Ricci e Striscia la Notizia. Continua affermando che Affari Tuoi rappresenta il classico gioco della fortuna, simile al Lotto, dove, anziché numeri, il focus è sulle storie dei concorrenti, che riflettono la diversità delle varie regioni italiane. Sottolinea l’importanza dell’autenticità dei concorrenti e l’abilità del format nel raccontare storie che permettono al pubblico di riconoscersi e affezionarsi. Questo approccio ha reso Affari Tuoi un programma amato, mantenendo viva l’attenzione per le autentiche esperienze umane presentate sullo schermo.