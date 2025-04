“Il Doppio Volto: Proteste Sociali Contro il Cast e Diretta H24”

Il nuovo reality show “The Couple – Una vittoria per due”, condotto da Ilary Blasi, ha debuttato su Canale 5 suscitando critiche sollevate principalmente dai social media. Il primo episodio ha registrato un share del 18,5%, ma non ha soddisfatto il pubblico, principalmente a causa del comportamento dei concorrenti. Infatti, molti telespettatori lamentano che i partecipanti vanno a dormire presto, sprecando così la diretta 24 ore su 24 offerta da Mediaset Extra. Le lamentele si concentrano sul fatto che, nonostante il montepremi di un milione di euro, le coppie preferiscono passare la notte a dormire piuttosto che intrattenere gli spettatori.

Le critiche si sono intensificate con commenti sarcastici e delusi, evidenziando che i concorrenti non sembrano sfruttare le opportunità offerte dal reality. Frasi come “Alle 11 sono già a letto!” e “Divertentissimo eh?” evidenziano il disappunto del pubblico. Inoltre, c’è chi accusa il programma di ripercorrere la triste sorte di precedenti reality show come “La Talpa”, dove la mancanza di dinamismo ha portato a insuccessi.

La preoccupazione generale è che il comportamento passivo dei concorrenti potrebbe causare un flop per “The Couple”. Vi è la sensazione che Mediaset debba intervenire per evitare il fallimento del programma, similmente a quanto fatto per “La Talpa” di Diletta Leotta. La nostalgia per i reality di un tempo è palpabile, con spettatori che rimpiangono le dinamiche più coinvolgenti del passato.