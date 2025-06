Il dopo Zaia: incontro decisivo del centrodestra a Roma

La politica veneta vive un momento di intensa attesa mentre si avvicina un incontro decisivo a Roma che potrebbe delineare il futuro della regione dopo la presidenza di Luca Zaia. Il centrodestra, composto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è chiamato a risolvere la questione della candidatura per le prossime elezioni regionali.

Si prevede un incontro giovedì, in cui si discuterà il candidato presidente del Veneto. Il clima è teso, con la Lega pronta a ribadire la propria posizione. Intanto, il centrosinistra ha già scelto come candidato Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, aumentando ulteriormente la pressione sui partiti di destra per accelerare il processo decisionale. Entro il 24 giugno scadranno i termini per presentare emendamenti su un ddl riguardante i mandati dei presidenti di Regione, complicando ulteriormente la situazione. Oltre a ciò, il centrodestra deve affrontare un limite temporale stringente per organizzare la campagna elettorale, con le elezioni fissate per il 16 novembre. Le tensioni interne e la strategia dei singoli partiti complicano il panorama politico, con la Lega determinata a mantenere il controllo della regione mentre si fa largo l’ipotesi di candidati e strategie alternative.

Fonte: corrieredelveneto.corriere.it