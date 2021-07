In contemporanea con l’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è apparso online il consueto e inevitabile doodle celebrativo di Google. Solo che questa volta l’azienda non si è limitata a un’immagine commemorativa o un breve filmato: cliccando sull’immagine ci si trova di fronte a un videogioco vero e proprio (che si raggiunge da qui, per chi se lo fosse perso), con tutti i criteri e crismi del caso.

Non è la prima volta che il doodle diventa un videogioco, ma fino a oggi non ne avevamo mai visto uno così complesso e articolato, capace non solo di legare l’evento olimpico a qualcosa di ludico, ma di farlo celebrando contemporaneamente in forma diretta e indiretta sia la manifestazione sia la cultura del Paese ospitante. E tutto questo grazie alle caratteristiche intrinseche del medium.

Uno degli obiettivi del progetto era esaltare artisti e sviluppatori nipponici. Così, per quanto l’idea arrivi dagli Stati Uniti, la realizzazione è opera di Studio 4°C, casa di produzione giapponese fondata nel 1986 che in questi anni si è occupata di tutto, dalla produzione di anime ai videoclip, passando ovviamente anche per i videogiochi. Una scelta che ha senza dubbio pagato in termini di resa e di capacità di interpretare l’obiettivo finale nel modo corretto.

Il commento

Nel gioco vestiremo (ovviamente) i panni di un gatto, che una volta sbarcato sull’Isola dei Campioni deve partecipare a una serie di prove, scegliendo anche la squadra per cui competere. Attualmente sono 7 quelle disponibili: maratona, skateboard, rugby, nuovo sincronizzato, arrampicata, ping pong e tiro con l’arco, ma altre potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni. Ogni volta in cui vinceremo garantiremo punti alla squadra che abbiamo scelto, in una gigantesca gara mondiale in cui ogni vittoria, anche la più piccola, contribuisce al risultato finale.

La celebrazione del Giappone, e dell’importanza che il videogioco ha nella loro cultura, inizia ancora prima di vincere la prima sfida: dalle animazioni introduttive alla grafica in pixel art, tutto rimanda alla tradizione dei cosiddetti Jrpg, i giochi di ruolo giapponesi di cui è illustre rappresentati la serie di Final Fantasy, che ha prestato insieme ad altri titoli alcuni brani alla cerimonia di apertura.

Questa capacità di mescolare una giocabilità reale con la celebrazione della cultura giapponese rende l’Isola dei Campioni un ambiente vivo, esplorabile in lungo e in largo, ricco di missioni secondarie, ambienti diversi tra loro e piccoli segreti attraverso cui espandere l’esperienza e ricevere piccole nozioni di cultura giapponese.

Ogni personaggio è legato in qualche modo al folklore nipponico, dai Kappa a Nasu no Yoichi, mitologico arciere in grado di colpire un ventaglio mentre cavalcava un destriero in mezzo alle onde, che ovviamente dovremo sfidare nella prova di tiro con l’arco.

Un altro aspetto da non trascurare è che i minigiochi hanno una loro dignità, richiedono abilità, riflessi e concentrazione per vincere, non sono solo pretesti per raccontare una storia: quello sul rugby obbliga a pensare esattamente come un rugbista, nell’arrampicata è importante calcolare la prossima mossa e nel nuovo sincronizzato si sfruttano le meccaniche dei rhythm game. Che è un’altra invenzione giapponese.

Può sembrare normale se si frequenta il settore, ma così non è, perché il doodle arriva a milioni di persone, anche non giocatori, che improvvisamente si trovano di fronte a una nuova grammatica che mescola testo, immagine, abilità, divertimento, narrazione non lineare e informazioni. Insomma, ciò che spesso chiamiamo videogioco e che può essere sfruttato in questo modo solo grazie all’enorme considerazione di cui gode in Giappone.