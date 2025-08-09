Il Dono di Frammartino: il film che conquista New York

L’arte cinematografica italiana continua a far parlare di sé, ma talvolta con un curioso paradosso: opere di grande valore faticano a trovare riconoscimento in patria. È il caso di Michelangelo Frammartino e del suo film Il Dono, che presto sarà proiettato nei cinema di New York, mentre in Italia risulta di difficile reperibilità.

Realizzato oltre vent’anni fa, Il Dono, conosciuto all’estero come The Gift, è stato riscoperto grazie a una recente ristrutturazione. Il film ha ottenuto una proiezione durante il Festival del Cinema Ritrovato di Bologna e ha attirato l’attenzione della critica, guadagnandosi una recensione sul New York Times, che ha contribuito alla sua programmazione in USA. Questo riconoscimento rappresenta un successo notevole per un progetto che ha avuto un budget modesto di soli 5.000 euro.

La pellicola, ambientata in Calabria, è quasi priva di dialoghi e narra la storia simbolica tra un anziano e una giovane ragazza. Il gesto di donare uno scooter si configura come una riflessione sull’essenza del dono: un atto gratuito e non ricambiabile, ispirato dalle teorie di Jacques Derrida.

In un contesto di paesaggi silenziosi e svuotati, il film descrive una Calabria resistente al tempo, ricca di strade deserte e case abbandonate. Attraverso questi elementi, Frammartino dipinge un mondo in dissoluzione, evocando una forte nostalgia per un passato lontano.

Michelangelo Frammartino ha anche diretto opere come Il Buco e Le Quattro volte, ma solo quest’ultima è attualmente disponibile in streaming. Con l’emergente interesse per il suo lavoro negli Stati Uniti, potrebbe finalmente giungere il momento di rivalutare il suo impatto sul cinema italiano.