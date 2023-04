Il dono che gli dei hanno concesso ad Alessa, in effetti, avrebbe dovuto amplifi…

Il dono che gli dei hanno concesso ad Alessa, in effetti, avrebbe dovuto amplificare la magia del suo Dorgale, non ucciderlo al minimo tocco. E ora, a un soffio dall’arrivo di uno sciame affamato di demoni che divorerà tutto ciò che incontrerà su Sansaverio, la giovane Lumera non ha più tempo per trovare un altro compagno e insieme opporsi all’avanzata delle forze maligne. Inoltre, influenzati da un predicatore, i suoi stessi soldati tentano di assassinarla, convinti che ucciderla sia l’unica speranza di salvezza per l’isola.

Insomma, un romanzo che con i suoi colpi di scena e il suo incedere al cardiopalma è pronto a conquistarvi. “Una virtù crudele”, di Emily Thiede è in libreria e negli store online da martedì 18 aprile. Bestseller di Amazon