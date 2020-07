Se persino una testata come Sports Illustrated si pone la domanda, vuol dire che qualcosa sta succedendo. O meglio: è accaduto. Si interrogano, sulla base del concetto che “the song remains the same”, sul fatto che il nono titolo consecutivo della Juventus sia la conferma, di cui secondo la rivista non si sentiva il bisogno, che a vincere siano sempre le corazzate. È vero che contano le prestazioni di Ronaldo e Dybala, ma è anche vero che non a caso Ronaldo e Dybala vanno dove c’è chi può permetterseli. Aggiungono che spesso i domini così conclamati si manifestano nell’arco dell’intera stagione, senza mai (o quasi mai) inoculare il siero di un dubbio.

L’eccezione Lakers

In America sono allergici ai poteri forti nello sport. Prendiamo l’Nba: dal ’46 era capitato soltanto ai devastanti Lakers, soprattutto negli anni Ottanta, di portarsi a casa l’anello per più di cinque stagioni consecutive. E per questo, infatti, nessuno ha mai visto di buon occhio l’attuale dominio dei Golden State Warriors. La prima cosa di cui si preoccupano i capi del basket americano, animati dal bisogno di tutelare la “democrazia agonistica”, è che se vince sempre la stessa franchigia vuol dire che qualcosa non torna nella distribuzione a livello di “draft”, che insomma il sistema non fa abbastanza per assicurare un equilibrio tecnico ed economico. Ma in Europa, salvo iniziative individuali, non esiste un salary cap. E in molti Paesi non si riesce neppure a garantire un’equa distribuzione dei diritti tv. Così l’appurare che la Juventus, o il Bayern, o il Psg, hanno per l’ennesima volta trionfato nel loro campionato, corrisponde definitivamente ad un “sense of weariness”, secondo Sports Illustrated, una via di mezzo tra una sensazione di stanchezza e una punta di sconforto.





Il problema dei cicli sportivi

Purtroppo è vero (ma non ditelo alla Juventus, che ha meritato questo titolo come il primo della serie con Conte in panchina e Pirlo in campo). I “cicli” sono il segnale di un malfunzionamento del sistema sportivo che li genera. Sono una decorazione già assegnata e a fregiarsene è sempre il club più ricco, non sempre il più virtuoso. È tale la superiorità, in certi casi, che per livellare un torneo non basta neppure che la Juventus scopra per esempio un inedito lato “contemplativo” della propria natura (dovuto alla ricerca del bel calcio promossa da Sarri?) e nel contempo ostenti meno carattere, meno cinismo, meno capacità di chiudere partite e campionato di quanto non ci avesse abituati in passato. E neppure che il Real Madrid, tanto per spostarci in Spagna, abbia vinto la sua Liga meno appariscente, perché la squadra di Zidane non ha mai rubato l’occhio (a parte forse Benzema in qualche frangente), preferendo all’estetica la continuità d’ispirazione, il risultato al picco spettacolare. In Europa si parla da anni di Superlega, fantomatico prodotto che dovrebbe premiare stabilmente un’oligarchia e comporre un campionato internazionale. Di fatto la Superlega esiste già, sotto mentite spoglie. I facoltosi da una parte, tutto il resto a seguire. I primi in discesa, gli altri in salita. Ad andare ai quarti di Champions sono più o meno sempre le stesse squadre, alimentate da finanze non sempre limpide, per la verità. Squadre cui tuttavia la Uefa consente di entrare ed uscire dai confini della sua nebulosa legalità (il caso della riabilitazione del City). Squadre consolate dalla perenne certezza di poter meglio gestire gli infortuni, avendo a disposizione rose gigantesche e di alta qualità, che si guardi al campo o alla panchina. La classica aggiunta stagionale (l’Atalanta, la Roma, quest’anno il Lipsia, che però è un gigante tenendo conto che fa leva sul marchio Red Bull) fa sembrare normale la situazione e fa credere che ce n’è per tutti. Ma non è proprio così.

Il rischio omologazione

Si chiedono negli Stati Uniti: dove porterà questa marcia senza gioia dei grandi club del calcio europeo, distanziati dalla truppa a causa dei soldi che arrivano dal petrolio o dalla Cina (gli americani alla Glazer non ci sono più…)? Dove andremo a finire se lo sbilanciamento provocato da una squadra predatrice conterà sempre più dei bilanci di tutte le altre? Ce lo chiediamo anche noi, da anni. E magari adesso stanno cominciando a chiederselo anche i tifosi. Quelli dei trionfatori stanchi magari di vincere continuamente (ci si può stancare anche di vincere). Quelli dei perdenti, con la passione frantumata (pensiamo alla Lazio quest’anno, al Dortmund lo scorso anno), per i motivi opposti. Dove porta? Verso la noia e l’omologazione. Quindi da nessuna parte.







