Il dominio dell’intelligenza artificiale: prospettive globali

Da StraNotizie
L’intelligenza artificiale (AI) è diventata un campo di battaglia tra alcuni dei colossi tecnologici mondiali, che competono per dominare il futuro di questa tecnologia. Sviluppare AI all’avanguardia richiede infatti enormi risorse, tra cui talenti, dati e potenza di calcolo.

Google è uno dei pionieri in questo settore. La sua storia inizia quando Larry Page e Sergey Brin, al momento studenti, crearono un motore di ricerca avanzato. Questo progetto ha poi portato alla realizzazione di un sistema di AI seguito da importanti acquisizioni, come quella di DeepMind. Inoltre, Google ha sviluppato TensorFlow, il framework di machine learning più diffuso, e Google Translate.

Un’altra protagonista è OpenAI, fondata nel 2015 con l’obiettivo di sviluppare AI sicura per l’umanità. Nel 2022, il lancio di ChatGPT ha segnato una svolta, raggiungendo rapidamente milioni di utenti. Tuttavia, la necessità di investimenti ha portato OpenAI a stringere alleanze commerciali, in particolare con Microsoft, che ha investito miliardi per integrare ChatGPT nei suoi servizi.

Meta ha scelto un approccio di open source, rilasciando Llama, un modello linguistico gratuito e potente. Amazon, invece, si è concentrata sull’infrastruttura, fornendo servizi cloud per altri sviluppatori di AI e sviluppando il suo assistente vocale Alexa.

Apple ha optato per un focus sull’AI personale sui suoi dispositivi, puntando a migliorare la sua assistente Siri. Infine, Anthropic si distingue per l’attenzione alla sicurezza nei suoi modelli.

Tuttavia, questa concentrazione di potere solleva preoccupazioni, poiché sei grandi aziende controllano gran parte del panorama dell’AI. I governi stanno adottando regolamenti, ma la rapidità della tecnologia pone sfide nella creazione di normative adeguate. Le barriere all’ingresso sono ora elevate, rendendo difficile per le nuove iniziative competere.

Nonostante il predominio attuale dei giganti, il panorama dell’AI è in continua evoluzione e nuove opportunità potrebbero emergere.

