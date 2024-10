Il doloroso annuncio è giunto dalla famiglia

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa della celebre attrice Mitzi Gaynor, annunciata dalla famiglia e ripresa dai media il 17 ottobre 2024. L’attrice è deceduta all’età di 93 anni per “cause naturali”, un chiaro riferimento alla sua avanzata età. Nata Francesca Marlene de Czanyi von Gerber a Chicago nel 1931, Mitzi ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico grazie ai suoi ruoli nei musical degli anni ’50, in particolare nel celebre “South Pacific” del 1958.

Nel corso della sua carriera, Gaynor ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui alcuni Emmy per special televisivi di grande successo. Proveniva da una famiglia di artisti: il padre era musicista e la madre ballerina, un background che ha probabilmente influenzato la sua inclinazione verso il mondo dello spettacolo. Fin da giovane, Mitzi seguì la passione per la danza, allenandosi con l’obiettivo di diventare una star. A soli 17 anni, fu notata dai dirigenti della 20th Century Fox, che la ingaggiarono cambiandole il nome in “Gaynor”.

Il suo debutto nel cinema avvenne nel 1950 con il film “My Blue Heaven”, ma il vero ruolo che la rese famosa fu quello di Nellie Forbush in “South Pacific”. Questa interpretazione le valse una nomination ai Golden Globe e contribuì a far incassare al film cifre record. Oltre al successo al cinema, Gaynor brillò anche in televisione con otto special trasmessi tra il 1967 e il 1978, dove mostrò il suo talento come cantante e ballerina.

La sua vita artistica è stata celebrata nel documentario del 2008 “Mitzi Gaynor: Razzle Dazzle! The Special Years”, che racconta i suoi numerosi successi e riconoscimenti. Mitzi Gaynor sarà ricordata non solo per il suo straordinario talento, ma anche per l’impatto che ha avuto su generazioni di spettatori che l’hanno amata per le sue performance iconiche. La sua scomparsa segna la fine di un’era per il teatro musicale e la cultura popolare.