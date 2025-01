Il Dolore, il Fentanyl e le Parole Proibite del Medico

Giovanni Allevi non si arrende al mieloma multiplo che lo affligge da due anni, trasformando la malattia in musica. Il pianista si prepara a una serie di concerti in Italia, presentando una melodia inedita composta durante il periodo di cura. In un’intervista a Repubblica, Allevi racconta come abbia convertito il nome della sua malattia in una melodia usando un metodo matematico simile a quello di Bach nel “Contrappunto 14″ dell'”Arte della fuga”. Questo approccio creativo gli ha permesso di distrarsi dalla disperazione legata alla malattia.

Nonostante inizialmente fosse convinto di non poter più suonare a causa dei tremori alle mani indotti dalla terapia, Allevi ha realizzato un’opera per violoncello e orchestra, pianificando quattro spettacoli nel 2025. Questi eventi, dal titolo “Giovanni Allevi – Special Events – Summer MMXXV”, si svolgeranno in diverse location, tra cui le Terme di Caracalla a Roma e il Teatro Antico di Taormina.

Nell’intervista, Allevi rivela che la sua creatività è stata fortemente influenzata dagli oppioidi a base di Fentanyl utilizzati per alleviare i dolori lancinanti, ammettendo di sentirsi in uno stato di “iperspazio” creativo. Nonostante ciò, il compositore è consapevole dei rischi di assuefazione legati a questi farmaci, sottolineando che la sua esperienza è stata attentamente monitorata dai medici. Allevi conclude con un messaggio di speranza, evidenziando come la musica sia diventata un mezzo per affrontare e accettare la sua condizione.