Buongiorno, mia moglie da circa un mese ha un fastidio, non propriamente dolore, che dal capezzolo si irradia verso il braccio sinistro. Da un primo controllo medico non risultano anomalie che possano indicare un tumore al seno. Cosa potrebbe essere?

Gentile lettore,

non ci è possibile rispondere su casi specifici online. Posso però dirle che qualsiasi sintomatologia, compresa quella dolorosa, che compare a livello mammario in donne adulte deve sempre indagata per identificare la causa. Spesso si sente dire “Il tumore alla mammella non provoca dolore”, ma – anche se in genere il tumore mammario si manifesta con un nodulo non dolente – la presenza di dolore non permette di escludere la presenza di un tumore.

Gli accertamenti da eseguire variano a seconda dell’età della paziente e del tipo di sintomatologia, quindi è bene rivolgersi a un senologo per decidere il percorso migliore. Comunque, verso i 40 – 45 anni, un primo esame senologico (mammografia ed ecografia) andrebbe eseguito anche in assenza di sintomi. L’età alla quale iniziare a eseguire l’esame senologico periodico varia a seconda della familiarità e degli altri fattori di rischio

Diverso, ovviamente, il dolore premestruale diffuso a tutta la ghiandola che compare ogni mese: ogni donna dovrebbe conoscere il suo seno e accorgersi se si tratta di un dolore diverso.

Annamaria Molino, docente presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e del Gruppo Senologico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.