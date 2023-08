Il dolcissimo cucciolo di gorilla che indossa il pannolino fa impazzire il web

La somiglianza di un dolcissimo cucciolo di gorilla che indossa il pannolino con un tenero bebè fa impazzire gli utenti in rete.

Il dolce sguardo di un piccolo gorilla ha conquistato il cuore di oltre 199mila utenti su TikTok nel corso delle ultime settimane. Il simpatico cucciolo di gorilla ha ipnotizzato gli utenti grazie alla sua tenera mise en place. Avevate mai incontrato un piccolo gorilla mentre indossa un pannolino proprio come un bebè? Se questa è la prima volta che una cosa simile accade nella vostra vita non vi resta che lasciarvi sorprendere da tutta la straordinaria dolcezza delle sue espressione e dei suoi modi di comportarsi alle prese con il suo premuroso papà umano.

Questo dolcissimo cucciolo di gorilla è troppo simpatico: indossa il pannolino e gli utenti in rete impazziscono per lui

“Ma può essere così bello?“, si domandano a più ripresa gli utenti che hanno avuto la fortuna di entrare a tu per tu con il dolce sguardo del piccolo gorilla su TikTok. Nel frattempo il tenero esemplare si lascia coccolare dal suo papà umano, mettendo talvolta il pollice in bocca proprio come un cucciolo di uomo, oppure strizzando gli occhi per via di una pressoché contagiosa sonnolenza.

Del “cucciolotto” dalla “tenerezza infinita” non se ne conoscere il nome, eppure – sembrerebbe che sia sufficiente osservarlo un tantino a lungo per conoscere molto sul suo temperamento. Proprio come, quando osservando gli occhi di un piccolo umano, pare riconoscerne i tratti caratteristici della sua anima.

Oltre a quella che è la straordinaria sensibilità del gorilla, si pensi – ad esempio – al loro senso del lutto, non si può non citare una delle loro più interessanti capacità che lo avvicinano, ma quanto oggi, al mondo degli umani. A tal proposito la recente scoperta dei gorilla che sanno riconoscere le voci umane ne sarebbe la perfetta dimostrazione.

Secondo il parere degli utenti su TikTok sarebbe bastato osservare il piccolo gorilla per soli 24 secondi – l’intera durata della virale clip – per innamorarsi seduta stante del cucciolo dallo sguardo “tanto umano“. Tra entusiasmo e complimenti, gli utenti hanno reso il breve contenuto video incredibilmente popolare, nonostante della vera “fama” del “piccolino” resti tutto merito del suo meraviglioso – quanto semplice e tanto naturale – modo di stare al mondo.

@animals1fun baby Gorilla cute ♬ Latatta – Felixs

Il filmato del piccolo gorilla che indossa il pannolino è stato pubblicato dalla pagina di @animals1fun, per la prima volta, lo scorso 25 maggio 2023 e ha continuato a essere condiviso in rete anche nelle ultime settimane. Ad accompagnare le dolci immagini vi è – infine – il sottofondo musicale del vivace brano di Felixs, dall’ormai noto titolo in rete di “Latatta”.