il dolce stile della tua casa trapunta coperta piumone invernale imbottito matrimoniale/piazza e mezza/singolo stampa blu UNIVERSO 300 grammi (matrimoniale)

trapunta piumone invernale 300 grammi fantasia stampa blu intenso notte stellata – tre varianti misura a scelta

DIMENSIONI 1piazza ( singola ) 170×260 cm 2 piazze ( matrimoniale) 250×260 1/2 piazza 220×260peso 300 grammi ; questa coperta è la soluzione ideale per arredare la tua camera in stile moderno collezione autunno/invernoampia trapunta piumone ottima vestibilita’ piumino dal peso autunnale /invernale 300 grammi adatto nelle stagioni piu’ fredde come coperta copriletto per rivestire il tuo letto con eleganza morbida microfibra anallergica peso 300 grammi rinnova la tua casa realizzato con tessuti e colori certificati con garanzia Oeko-Tex standard 100%prodotto di qualità realizzato con coloranti atossici e microfibra traspirante anallergica certificati che rimangono brillanti nel tempo anche dopo numerosi lavaggi lavabile in lavatrice a 30 gradi double face stampa animalier maculata leopardata per un arredamento moderno produzione Made in Italy

49,00 €