il dolce spuntino a base di frutta del coniglietto video

Un video sui social mostra come le fragole piacciano proprio a tutti: il loro dolce e inconfondibile sapore ha conquistato anche un coniglietto.

Che sia stata una giornata difficile, triste o noiosa sicuramente i video sui cuccioli o sulle incredibili imprese degli animali (domestici e non) sapranno migliorarla. Così è stato per gli oltre nove milioni di utenti del web che pochi giorni fa sono rimasti incantati davanti al filmato di un tenero coniglietto dal manto arancione e non hanno potuto fare a meno di condividerlo. Del resto, si sa ed è già stato detto, gli animaletti riescono a conquistare tutti (o quasi) con la loro dolcezza, un po’ come accade in senso letterale per la dolcezza di un frutto rosso che con la sua comparsa ricorda a tutti l’arrivo della stagione primaverile: le fragole.

La dolcissima pausa pranzo di un adorabile coniglietto: la sua passione per le fragole (VIDEO)

Sulla pagina personale di TikTok dell’utente definito come @tianyuanmengchong sono stati postati negli ultimi giorni diversi filmati che ritraggono dei coniglietti durante le loro “pause” pranzo. Tra questi, in particolare, si distingue un animaletto dal manto arancione.

Il piccolo è particolarmente ghiotto di un alimento in particolare: le fragole. Nei diversi filmati è possibile vedere l’adorabile coniglietto mentre cerca di prendere qualche fragola dalla piantina o le mangia direttamente dopo che i suoi umani le hanno raccolte per lui posizionandogliele sul tronco di un albero.

I divertiti commenti da parte degli utenti del web lodano la perfezione e dolcezza della combinazione coniglietto-fragole. In tanti hanno aggiunto estasiati che il piccolo quattro zampe sembra si sia messo un rossetto alla frutta: mangiando le fragole si è infatti sporcato tutto il musetto e in particolare la bocca. Questi video sono un vero e proprio “assaggio” di primavera: il profumo delle fragole sembra provenire direttamente dallo schermo del computer, richiamando alla mente il sapore di questo dolce alimento che sembra piacere proprio a tutti. (di Elisabetta Guglielmi)