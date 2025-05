Il Dolce Ricordo del Primo Incontro con Francesca Tocca

Nel podcast “Passi di vita” di Angelo Madonia, Raimondo Todaro, ex ballerino di Amici, ha condiviso ricordi affettuosi della sua relazione con Francesca Tocca. I due, insieme per anni e genitori di una figlia di 11 anni, hanno vissuto insieme momenti di alti e bassi. Todaro ha descritto la Tokca come inizialmente antipatica e altezzosa, ammettendo che all’inizio non lo colpiva positivamente. Tuttavia, con il tempo ha scoperto il suo lato sensibile e insicuro, contrastante rispetto alla sua immagine di ballerina forte e sicura.

Francesca, che si era trasferita da Catania a Roma per ballare con Todaro, ha conquistato il suo affetto grazie alla sua bravura, considerata tra le migliori in Italia nel latino. Todaro ha ricordato come nelle prime fasi della loro convivenza fosse confuso sul loro legame, oscillando tra l’idea di considerarla una collega e un’amica. Con il passare del tempo, questi dubbi sono svaniti, e l’amore è sbocciato. Todaro ha concluso la discussione rivelando che, dietro l’immagine da “pantera” in pista, si cela una persona dolce e riservata che si apre solo con chi si sente a suo agio. Questo racconto riflette non solo la complessità della loro relazione, ma anche la crescita personale di entrambi come artisti e individui.