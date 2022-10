il dolce gattino sviene quando viene accarezzato

Picatso è un gattino piccolissimo che soffre di una malattia genetica per cui sviene ogni volta che viene accarezzato da qualcuno.

Di gatti bellissimi ne è sicuramente pieno il mondo e tra questi troviamo anche il dolce e speciale Picatso.

Il gattino porta il nome del famoso pittore cubista e la sua peculiarità è data da una malattia genetica che gli gioca un brutto scherzo quando qualcuno prova a toccarlo. Il micio infatti sviene quando viene accarezzato e forse per questo è stato abbandonato dalla sua mamma. Ora l’associazione Michiana Humane Society è alla ricerca di una famiglia adottiva che possa prendersi cura di lui e che sappia amarlo e coccolarlo nonostante la sua “malattia”.

Picatso, il piccolo gattino che ha un mancamento ogni volta che viene accarezzato

La natura ha un funzionamento molto particolare e spesso tra gli animali esistono dei comportamenti che purtroppo agli occhi di noi umani sono difficili da concepire.

Non è cosa rara che un animale che soffra di alcune patologie venga abbandonato dalla propria mamma e questo purtroppo lascia il povero cucciolo da solo e abbandonato a sé stesso. Per fortuna però esistono associazioni e enti che si occupano proprio di recuperare questi animali e di fare in modo tale che possano vivere il più a lungo possibile e che, magari, riescano a trovare qualcuno che li ami incondizionatamente.

Di sicuro la Michiana Humane Society è una di quelle associazioni e grazie a loro ogni anno vengono salvati dalla strada centinaia di cuccioli di cane e di gatto.

Tra gli animali che sono stati portati in salvo dalla Michiana Humane Society troviamo il piccolo Picatso, un gattino davvero speciale. Si tratta di un micio davvero bellissimo che purtroppo però è nato con una patologia molto particolare, motivo per il quale probabilmente è stato abbandonato dalla sua mamma. Il felino soffre di una malattia genetica che lo porta ad essere più piccolo di quella che dovrebbe essere la sua reale stazza e che gli causa una particolarissima reazione alle coccole.

Picatso infatti ogni volta che viene accarezzato sembra avere un vero e proprio mancamento e sviene! Questa sua reazione, per fortuna, sembra non provocargli alcun tipo di problema, ma di certo lo rende più particolare di altri animali della sua specie.

Quando la Michiana Humane Society ha trovato il piccolo micio tra le strade di Michigan City, nello stato dell’Indiana, Picatso aveva pochissimi giorni di vita e così hanno deciso di portarlo nella struttura per poterlo salvare dai pericoli della città.

Fin da subito hanno notato che il gattino reagiva in un modo molto strano alle coccole e che sembrava cadere giù dall’emozione quando qualcuno provava a fargli delle carezze.

Questa sua reazione però non sembra significare che non sopporta il contatto, anzi, inarca la schiena per far sì che lo si accarezzi ancora meglio e nei punti giusti.

Ora Picatso si trova in affido temporaneo presso una famiglia ma quello che l’ente si augura è che arrivi per lui qualcuno che decida di portarlo per sempre nella propria casa e nella propria vita. (G. M.)