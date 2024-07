il dolce annuncio riempie di gioia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un periodo molto emozionante e ricco di novità. Recentemente, la coppia ha annunciato tramite i social media che sono in attesa del loro primo figlio insieme. Con una serie di teneri scatti in cui Pierpaolo accarezza la pancia appena arrotondata di Giulia, hanno condiviso la gioia di questo nuovo capitolo della loro vita.

nuovo arrivo per la coppia vip formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia ha espresso la sua emozione e qualche timore, ma ha sottolineato la sua determinazione a essere la migliore mamma possibile, sicura del supporto e dell’amore del suo compagno​.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi, certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te. Mamma e Papà”.

La coppia è apparsa molto unita e felice anche durante le recenti vacanze estive in Italia, dove hanno passato del tempo con il figlio di Pierpaolo, Leonardo, nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Questo momento di serenità arriva dopo un periodo di crisi che avevano superato grazie al dialogo e alla comprensione reciproca​. Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti e innamorati durante l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip.

Il dialogo è stato la chiave per superare le difficoltà. Salemi dichiara determinato:

“Se c’è qualcosa che non va occorre dirla subito e chiedere scusa. In passato ci è capitato di accumulare tanto e di risponderci male, e questo ci portava a soffrire”.

Oltre alla dolce attesa, Giulia e Pierpaolo sono anche impegnati professionalmente. Entrambi saranno coinvolti nel Festival di Sanremo 2024: Pierpaolo come inviato per La Vita in Diretta e Giulia come inviata per TV Sorrisi e Canzoni. Questo impegno li vedrà lavorare fianco a fianco durante uno degli eventi più attesi del panorama musicale italiano.

