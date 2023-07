La premurosa Isla gli salva la vita e lo porta a casa sua: l’abbraccio tra cane e gatto riesce a far svanire ogni paura o preoccupazione.

“Si sono salvati a vicenda“, pare sia stato questo il primo pensiero di migliaia di utenti su TikTok. Gli spettatori che hanno avuto la fortuna di assistere all’incomparabile dimostrazione d’amore tra una gentile Rottweiler di nome Isla e un gattino dal manto tigrato di nome Bruno hanno scoperto una dolce parentesi tra il piccolo micio, nonché nuovo arrivato in casa, è la cagnolona dal cuore d’oro, proprio grazie al cui prezioso aiuto il gattino può ora trovarsi finalmente al sicuro.

Lo salva il cane Isla e lo porta a casa: il dolce abbraccio con il gatto Bruno fa svanire ogni timore

Dal momento che Bruno avrebbe perso il punto di riferimento essenziale per la sua vita futura, in un momento molto delicato della sua crescita, Isla avrebbe cercato di colmare – a sole poche ore dal loro primo incontro – il vuoto che avrebbe attanagliato il cuoricino di Bruno fino al momento del suo salvataggio facendo le veci, in modo del tutto inatteso e originale, della sua mamma gatta.

Isla, la femmina di Rottweiler che ha tratto in salvo il micio – rimasto solo al mondo in una cittadina dell’Australia occidentale – lascia che Bruno salga sulla sua schiena per poi addormentarsi al suo fianco. Entrambi, sul finale della clip, si abbracciano teneramente.

Essendo una delle razze canine più sensibili, sembra che Isla – sin da cucciola – abbia ricoperto un ruolo fondamentale per tutti gli esponenti dell’allargata famiglia che l’ha adottata e in cui convivono, attualmente, diverse specie di animali in completa armonia tra loro e con la natura che li circonda. Particolarmente celebre, tra le loro avventure, è il momento in cui una mamma gatta avrebbe dimostrato al suo amico umano di essere “interdetta” di fronte alla sua impressione che il responsabile della fattoria abbia dimenticato di annaffiare una delle sue piantine preferite.

La clip è stata postata in rete su TikTok dall’utente @beckkyd, lo scorso 3 giugno. La persona che ha realizzato il video, e che coincide con colui che ha assistito all’inizio di un’amicizia tra l’esemplare di Rottweiler – appena approdato nel suo nuovo rifugio – e il suo premuroso micio maculato – ha inoltre aggiunto un significativo ed emblematico commento alla tenera scena in didascalia la post. “Sto solo facendo… ciò che mi è stato richiesto“, si legge in sovrimpressione. Nel frattempo sono stati molti, anche, i commenti da parte di spettatori soffermatisi sul contenuto da diverse parti del globo. Una ragazza, in diretta dalla Francia, aggiunge: “oh anche il mio gatto dorme accanto al mio cane corso è troppo carino” e, per concludere in bellezza sottolinea: “questo è amore“.

@beckkyd Im just gunna…. As requested #kittensoftiktok #rottweilersoftiktok #fyp ♬ original sound – KBdotTV

L’utente @beckkyd pubblica sulla piattaforma di condivisione molte avventure del suo gatto Isla all’interno della sua fattoria “domestica“. La stessa Isla, infatti – come rivelano alcuni recenti contenuti – avrebbe avuto la possibilità di stringere amorevoli legami anche con altri animali che vi abitano al suo interno. Fra questi, ad esempio, appare un altro micio dal pelo nero e dagli occhi gialli che si lascia coccolare da Isla sul divano come se nessuna differenza, tra loro, possa essere in grado di dividerli.