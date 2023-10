il documentario su Prime Video

Blanco protagonista del documentario Bruciasse il cielo su Prime Video: la data di uscita e tutti i dettagli.

Si allunga la lista di documentari a carattere musicale per i grandi protagonisti del pop italiano. A poche settimane di distanza rispetto all’arrivo su Netflix della docuserie Il supervissuto, dedicata alla vita straordinaria di Vasco Rossi, è in arrivo su un’altra piattaforma un docufilm che avrà per protagonista la nuova ‘rockstar’ della musica italiana: Blanco.

A distanza di quasi un anno dal caso delle rose calpestate al Festival di Sanremo 2023, la storia, la carriera e la vita del giovane Riccardo, passato nel giro di poco tempo dalla sua cameretta ai concerti negli stadi, sta per essere raccontata, tramite immagini, in un vero e proprio film-documentario: Bruciasse il cielo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Blanco si racconta nel docufilm Bruciasse il cielo

Nonostante la sua carriera sia cominciata solo nel 2020, tre anni fa, Blanco è ormai da tempo una delle grandi stelle del nostro pop, della canzone d’autore dei più giovani. Un artista che è riuscito, con la sua scrittura nevrotica e diretta, con il suo cantato a volte urlato, a volte disperato, a volte intenso, a rappresentare le emozioni e le sensazioni di un’intera generazione.

Blanco

Quest’ascesa impetuosa e imperiosa, sostenuta da una vita privata non priva di momenti di difficoltà, sarà raccontata all’interno di Bruciasse il cielo, in arrivo su Amazon Prime Video dal prossimo 9 novembre. Un annuncio arrivato nel giorno di Halloween da parte dello stesso artista, che già nei giorni precedenti aveva lasciato sui social alcuni indizi.

Di seguito il post con la copertina di Bruciasse il cielo:

I docufilm dedicati ai cantanti italiani

Non è la prima volta su Prime Video i cantanti italiani si raccontano attraverso documentari di carattere cinematografico prodotti e distribuiti tramite la piattaforma di proprietà di Amazon. Se in passato era stato un fenomeno limitato agli Stati Uniti, oggi ha preso piede anche nel nostro paese, e nel giro di pochi mesi abbiamo potuto vederne davvero tanti, da quello dedicato a Ultimo a quello su Elodie, da quello sulla storia di Sfera Ebbasta a quello di Mahmood, senza dimenticare Tiziano Ferro ed Emma Marrone.

Nel film dedicato a Blanco, si partirà dal suo album d’esordio, Blu celeste, e si arriverà proprio alla performance discussa a Sanremo nel 2023, toccando tappe importantissime come i suoi viaggi in America e in Bolivia e la vittoria al Festival nel 2022 in coppia con Mahmood con il brano Brividi.