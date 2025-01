Il DNA rivela il legame tra i denti moderni e l’eredità degli antichi Neanderthal

I denti umani sono oggetti di studio che offrono importanti informazioni sulla nostra evoluzione. Recentemente, uno studio pubblicato su Current Biology ha messo in luce che la loro forma e dimensione sono influenzate da diciotto regioni del genoma, alcune delle quali non erano mai state associate alla struttura dentale. Una scoperta notevole è il gene HS3ST3A1, ereditato probabilmente dai Neanderthal, che sembra influenzare la dimensione degli incisivi, risultando più sottili negli europei.

La ricerca, condotta da scienziati in Colombia su 882 individui di diverse ascendenze, ha utilizzato l’analisi del DNA e scansioni dentali per stabilire un legame tra varianti genetiche specifiche e la struttura dentale. Questa scoperta è cruciale perché i denti sono tra i reperti archeologici più resistenti, in grado di sopravvivere per millenni. Studiare la loro evoluzione permette di capire le pratiche alimentari dei nostri antenati e i cambiamenti dovuti all’adattamento ambientale.

Altri geni, oltre a HS3ST3A1, sono stati identificati come significativi nella formazione dentale, tra cui EDAR, che gioca un ruolo nello sviluppo dei follicoli piliferi e delle ghiandole sudoripare, e PITX2, collegato alla crescita del viso e dei denti. Entrambi influenzano le dimensioni e la forma dei denti, suggerendo che le variazioni genetiche hanno radici storiche profonde, legate agli incontri tra Sapiens e Neanderthal.

I denti umani moderni sono significativamente più piccoli rispetto a quelli degli antichi abitanti. Questa riduzione è associata all’uso di utensili e a un cambiamento nelle abitudini alimentari, passando da una dieta a base di cibi duri a quella con alimenti più morbidi. Questo adattamento evolutivo ha portato, tuttavia, a nuove problematiche, come affollamento dentale e malocclusioni.

La ricerca non ha solo implicazioni evolutive, ma potrebbe anche avere un impatto nel campo medico. L’analisi genetica dei denti potrebbe facilitare la diagnosi precoce di problemi di salute orale e lo sviluppo di trattamenti personalizzati. Futuri test genetici potrebbero consentire di prevedere e correggere anomalie dentali, migliorando la qualità della vita di milioni di persone, con potenziali terapie geniche ancora in fase sperimentale.