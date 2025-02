Il Dna della ‘veggente’ Gisella Cardia sulla statua della Madonna di Trevignano

L’avvocato Solange Marchignoli, legale di Gisella Cardia, ha commentato la consulenza genetica riguardante il sangue prelevato dalla statua della Madonna di Trevignano. Secondo l’avvocato, il sangue analizzato risulterebbe appartenere a una donna, e essendo Gisella la proprietaria della statua, è plausibile che il materiale genetico sia riconducibile a lei. Cardia, nota anche come Maria Giuseppa Scarpulla, è descritta come la “veggente” che afferma di comunicare con la Beata Vergine.

Tuttavia, l’avvocato ha specificato che i risultati della consulenza non sono ancora stati resi ufficiali e che chi ha divulgato informazioni al riguardo lo ha fatto prima dell’informazione formale alla difesa. Marchignoli ha avvertito che diffondere notizie sul ritrovamento del DNA di Gisella è rischioso, dato che al momento non ci sono atti o consulenze ufficiali, e le informazioni potrebbero risultare inaffidabili.

Sarà fondamentale esaminare la perizia per capire se la traccia di sangue è singola o mista. Se fosse singola, il sangue appartiene a Gisella; se fosse mista, si dovrà determinare l’origine delle differenti tracce genetiche. Una traccia mista, anche con il DNA di Gisella, non fornirebbe certezze sull’identità dell’altro individuo, che potrebbe essere ‘ignoto uno’ o addirittura appartenere alla Madonna. L’avvocato ha sottolineato che non esiste una comparazione disponibile per identificare il DNA di Maria, al di là delle questioni di fede.