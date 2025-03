Il DNA dei Fulani e le sue implicazioni sanitarie

Uno studio dell’Università di Uppsala, pubblicato sull’American Journal of Human Genetics, ha analizzato il DNA dei Fulani, rivelando un patrimonio genetico unico, diverso da altre popolazioni del Sahel. I Fulani, un popolo nomade di allevatori di bestiame, possiedono una dieta prevalentemente a base di latte e carne, adattata a un ambiente arido. Questo ha favorito la selezione di tratti genetici specifici, come la capacità di metabolizzare efficacemente grassi e proteine animali, riducendo gli effetti negativi di una dieta povera di carboidrati.

La genetica dei Fulani ha implicazioni importanti per la medicina, specialmente nello studio delle malattie metaboliche e cardiovascolari. L’adattamento a una dieta ad alto contenuto lipidico sembra contrapporsi a ciò che si osserva in altre popolazioni, offrendo spunti per nuove terapie contro il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari, in crescita a causa di diete ricche di grassi e zuccheri raffinati.

Inoltre, lo studio ha evidenziato una forte componente genetica condivisa tra i Fulani e i Berberi del Nord Africa, suggerendo una discendenza dalle comunità pastorali del periodo del Sahara Verde. Questa eredità genetica potrebbe spiegare una maggiore tolleranza alla disidratazione e resistenza ad alcune malattie infettive, come la malaria, grazie a una risposta immunitaria più efficace.

Le interazioni culturali e commerciali con altre popolazioni africane hanno arricchito il patrimonio genetico dei Fulani, mantenendo comunque una forte identità etnica. Le scoperte hanno conseguenze significative per la medicina di precisione e la salute pubblica, suggerendo sviluppi di nuove terapie, linee guida dietetiche e strategie preventive personalizzate basate sul profilo genetico.