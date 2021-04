Il Divino Otelma, dopo aver partecipato alla nona edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Nicola Savino ed aver preso parte, in qualità di cameo, a quella del 2019 (dove Francesca Cipriani lo ha spinto a terra procurandogli ben nove punti di sutura sulla testa), ha deciso di denunciare la produzione del programma.

Questa volta però non c’entra il fatto sopracitato, ma una clip dell’attuale edizione (e mandata in onda nella puntata del 1^ aprile) dove sono state mostrate immagini di vari naufraghi che si fanno male (c’è chi si taglia un dito, chi scivola sullo scoglio, chi si punge con l’amo da pesca…) con tanto di voce fuori campo che dice: “Forse si sta compiendo un malocchio derivante da un furesto fatto del passato?” con l’immagine del Divino Otelma.

Una battuta che non è piaciuta ad Otelma che ha così deciso di passare alle vie legali.

Qualche mese fa il Divino Otelma ha denunciato anche Francesca Cipriani per avergli procurato una ferita a L’Isola dei Famosi che l’ha costretto al ritiro.

“Il mago Otelma mi vuole trascinare in Tribunale” – ha confessato Francesca Cipriani in diretta telefonica su RTL 102.5 – “Mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata; è stato un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto. Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto. L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata”.