Il divertente pomeriggio del cane Mike al Luna park (VIDEO)

Un video che sta spopolando su TikTok mostra la felicità di un cane di nome Mike, che ha passato un divertente pomeriggio al Luna park.

Luci colorate e sfavillanti, giostre, canzoni e centinaia di bambini emozionati e divertiti che camminano con il naso all’insù. Questo più o meno è quello che troverete in tutti i Luna park in qualsiasi parte del mondo. Ma lo stesso divertimento provato dagli umani può essere condiviso anche dai loro amici a quattro zampe? È quello che si è domandato un giovane ragazzo messicano, che ha messo in atto una strategia efficace per rispondere al quesito. Il video che ha girato e caricato sul suo profilo social di TikTok (@ese_mi_ismaelo) non lascia alcun dubbio sull’esito dell’esperimento, che sembra essere stato particolarmente gradito dal soggetto principale coinvolto: il cagnolino Mike.

Il divertente video del cane Mike sulle giostre del Luna park (VIDEO)

Vicino l’abitazione del ragazzo la scorsa settimana è stato allestita una fiera con un Luna park itinerante, composto da attrazioni smontabili e trasportabili. Un’occasione di festa e gioia nel cuore della cittadina che sarebbe stato un peccato sprecare. Così qualche giorno fa il giovane, insieme alla sua famiglia e a un gruppo di amici, si è recato al piccolo parco divertimenti, portando con sé anche il suo cagnolino dal manto color marroncino chiaro di nome Mike.

Portare un animale a un evento caotico, così pieno di persone, rumori, suoni e in generale confusione, potrebbe sembrare una scelta piuttosto insolita. Ma il ragazzo, conoscendone il carattere, aveva immaginato che al suo cucciolo sarebbe piaciuto essere portato in un luogo come quello. E in effetti così è stato. Il giovane, notando la gioia del cagnolino, ha deciso di sperimentare qualcosa di insolito: far salire su una delle attrazioni il suo Mike. Il cucciolo è stato fatto entrare nel vagone di un trenino ed è stato lasciato da solo al posto di guida.

All’inizio Mike si è mostrato nervoso quando il gioco ha iniziato a girare, ma sono bastati pochi secondi perché il timore si trasformasse in divertimento puro. Il video condiviso su TiTok, che ha ricevuto in poche ore più di due milioni di visualizzazioni, mostra il cagnolino felicissimo all’interno del vagoncino, appoggiato con le zampette sul cruscotto davanti sostenendosi per non cadere mentre la giostra girava in cerchio. Mike è stato così contento che non sarebbe più voluto andare via. Il filmato mostra i tentativi del ragazzo di far scendere il cagnolino quando al termine del giro il trenino si è fermato. Mike, proprio come un bambino, ha ignorato però le indicazioni e si è goduto un altro giro sul vagoncino. Per riuscire a farlo scendere il ragazzo è salito lui stesso sulla giostra e con svariate carezze è riuscito a convincerlo. Non possiamo assicurare che tutti gli animali si divertano a una fiera, ma per Mike il pomeriggio passato al Luna park è stato sicuramente indimenticabile. (di Elisabetta Guglielmi)