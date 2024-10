Il divario d’età e l’errore fatale

Bobby Solo, noto cantautore italiano, è ospite del programma “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo, dove parla non solo della sua carriera ma anche della sua vita privata, e in particolare della moglie Tracy Quade. Tracy, di origine coreano-statunitense, ha scelto di rimanere lontana dai riflettori nonostante la notorietà del marito, e mantiene un profilo basso, evitando i social media. Nata nel 1970, ha 25 anni in meno di Bobby, il quale l’ha descritta come una donna molto intelligente e astuta, elementi che hanno rafforzato il loro legame. Dopo il primo matrimonio con Sophie Teckel, Bobby ha trovato nella serenità portata da Tracy un nuovo equilibrio.

Il loro primo incontro risale al 1995, durante un volo in cui Tracy lavorava come hostess. Bobby fu colpito subito da lei e decise di chiedere a un collega di presentarsi. È sorta però una situazione comica: quando tentò di contattarla, il cantante ebbe un malinteso sul numero di telefono che portò a contattare un ospedale di New York. Dopo aver risolto il problema con l’aiuto del suo bassista, Bobby riuscì finalmente a connettersi con Tracy. Seguì un lungo corteggiamento che sfociò nel matrimonio nel 2005, dieci anni dopo il loro incontro.

Dal loro amore è nato Ryan nel 2013, il quinto figlio di Bobby. Ryan è arrivato quando Bobby aveva 68 anni, dopo anni di tentativi, persino di inseminazione artificiale, per avere un bambino. L’arrivo di Ryan ha trasformato la vita della coppia e ha reso Bobby, ora padre più maturo, desideroso di vivere a lungo per vedere crescere il figlio e condividere momenti di famiglia. Ryan ha già mostrato interesse per la musica, suggerendo che la passione familiare potrebbe continuare.

Nonostante la differenza d’età, Bobby e Tracy hanno costruito un amore duraturo, dimostrando che i pregiudizi sociali possono essere superati. Bobby ha sottolineato che, dopo 29 anni insieme, Tracy lo ama per quello che è. La loro storia è paragonata a quella di John Lennon e Yoko Ono, rivelando un legame profondo che è cresciuto nel tempo, resistendo a sfide e giudizi. L’amore tra Bobby e Tracy è un esempio di come possa prevalere il sentimento autentico, al di là delle avversità.