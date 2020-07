Bob Sinclar a Gallipoli: nella serata al Praja non c’è stato alcun distanziamento sociale, come testimoniato dalle storie Instagram del deejay francese.

Il distanziamento sociale è solo un ricordo, ormai, in alcune zone d’Italia. Lo ha testimoniato indirettamente Bob Sinclar con la sua serata a Gallipoli. Il dj è stato infatti protagonista di un set al Praja della nota località di mare salentina. Una serata che ha fatto il pienone, mostrando come tenere il distanziamento in un evento dance sia, sostanzialmente, impossibile. E le immagini, pubblicate dal deejay francese sui social, hanno fatto subito il giro del web, facendo montare la polemica.

Bob Sinclar a Gallipoli: il distanziamento non c’è

Galeotte sono state in questo caso le storie postate sulla pagina Instagram ufficiale di Sinclar, che hanno mostrato l’artista dietro la consolle per suonare le sue migliori canzoni con davanti un pubblico formato da migliaia di persone intente a ballare senza preoccuparsi di avere spazio intorno a sé. Insomma, una classica scena di una serata dance pre-Covid. Il problema è che l’emergenza in Italia non è ancora finita.

concerto

A detta degli organizzatori, che già nei giorni scorsi hanno dovuto difendersi da alcune critiche, nelle immagini della serata non c’è nulla di sbagliato. Il Prefetto ha infatti autorizzato gli spettacoli del Praja, visto che il locale si è impegnato a rispettare le ordinanze del presidente della Regione Michele Emiliano. Ma questo non è bastato a evitare un nuovo polverone mediatico.

Serata Bob Sinclar a Gallipoli: cosa dice l’ordinanza?

Vale la pena approfondire il discorso sull’ultima ordinanza della Regione Puglia, risalente alla metà di giugno e destinata a regolarizzare anche l’intrattenimento all’aperto. Stando a quanto disposto dalla Regione, le serate possono essere organizzate seguendo determinati parametri: numero contato di persone per metro quadro, obbligo di mascherine nelle zone interne, disinfestazione quotidiana degli ambienti, riorganizzazione degli spazi d’ingresso e uscita.

Tecnicamente, dunque, la serata con protagonista Bob Sinclar non è fuori legge. Ma le immagini dell’assembramento di 2mila persone hnno comunque dato vita a una polemica che è destinata a far parlare ancora per diversi giorni.

Di seguito il video di I’m On My Way: