Il direttore Rai crea hype su Caterina Balivo: le aspettative sono alte

Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento del daytime della Rai, nel corso di una conferenza stampa ha creato attesa intorno al ritorno di Caterina Balivo su Rai1, da lui fortemente voluta dopo il no di Lorella Cuccarini.

Caterina Balivo, come sappiamo, tornerà nel primo pomeriggio di Rai1 prendendo il posto di Serena Bortone che nel corso dei tre anni di programmazione è passata dal 12% al 16% di share. Una crescita costante che però non è stata premiata, dato che alla prima occasione è stata accompagnata alla porta insieme a tutti i suoi affetti stabili.

“Vogliamo un programma più competitivo su quella fascia“ – ha dichiarato Angelo Mellone, che sta lavorando anche per riportare i reality sulla Rai – “Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone è stato un programma che il primo anno ha fatto poco più del 12%, quindi non ha avuto ascolti eccellenti. Il secondo anno ha fatto il 14% in media e quest’anno ha sfiorato il 16%. Una crescita non dico soprattutto, ma anche grazie al traino inverso de Il Paradiso delle Signore, soap in onda al termine”.

Il direttore Rai: “Vogliamo un programma più competitivo”

Il ritorno di Caterina Balivo è una scelta “di tipo editoriale per creare e mettere in piedi un programma, affidandolo fra l’altro a una professionista che ha già coperto quella fascia, ritenuto più coerente, che stiamo costruendo autoralmente ed editorialmente tutto all’interno, a partire anche dal titolo“. Insomma, un programma Made In Italy al 100%. “Un programma che vogliamo più competitivo su quella fascia e soprattutto che abbia un maggiore aggancio con quello che accade dopo, cioè con l’universo delle fiction Rai“.

Hype e aspettative di share a parte, il ritorno di Caterina Balivo in Rai è un’ottima notizia, il suo Vieni da Me era adorabile (la puntata con Pam resta iconica).