Il Direttore di Tv Sorrisi svela i retroscena inediti su Fedez e Achille nella cover: “Il pasticcio”

Lo scorso weekend, la copertina del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha attirato l’attenzione per la presenza di Fedez accanto ad Achille Lauro e sopra Tony Effe, soprattutto dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su un presunto flirt tra Achille e Chiara Ferragni. Aldo Vitali, direttore del settimanale, ha spiegato che Fedez, Olly, Gabbani e Massimo Ranieri non hanno posato con gli altri 26 artisti, ma il giorno prima, per impegni personali. Inizialmente, accanto ad Achille Lauro doveva esserci Emis Killa, ma dopo l’annuncio del suo ritiro, la redazione ha dovuto cercare una sostituzione rapida. La scelta è ricaduta su Fedez, la cui corporatura era simile a quella di Emis Killa.

Vitali ha chiarito che la decisione è stata presa in fretta, poiché erano in fase di chiusura della rivista. I quattro cantanti, tra cui Fedez, avevano già foto scattate in precedenza per vari impegni. Ranieri era seduto, Olly era troppo alto e Gabbani era considerato non adatto per il posto. Di conseguenza, Fedez è stato inserito alla better location. Vitali ha sottolineato che non erano a conoscenza dei gossip riguardanti Achille e che la scelta di includere Fedez è stata fatta in buona fede. La foto è stata quindi modificata con il collage degli artisti, mantenendo tutti gli altri 26 cantanti presenti e reali nello scatto finale.