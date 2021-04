Un film in replica, una partita di calcio, uno show di Christian De Sica ed una fiction in replica: è stata questa la debole (per non dire assente) programmazione che Rai Uno ha schierato il sabato sera contro le nuove puntate del serale di Amici di Maria De Filippi. Non è un caso, infatti, se quest’anno lo share del talent è volato al 28% di share. Ti piace vincere facile? Ponci ponci popopò.

A rompere il silenzio è stato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, che ha dichiarato che è stata una sua decisione quella di spegnere il sabato sera del primo canale a causa del taglio del budget.

Avendo a disposizione il budget per tenere accesa una sola serata del week end, Coletta ha puntato tutto sul venerdì: prima col programma di Serena Rossi (l’ultima puntata è prevista per stasera) poi con il ritorno di Carlo Conti (che inizialmente avrebbe dovuto andare in onda proprio di sabato contro Maria De Filippi).

“Succede che quando la rete ha un budget stra-ridotto non si può garantire la qualità nell’intrattenimento sia venerdì che sabato. Perciò in alcune fasi di stagione non possiamo produrre e avere la forza economica per coprire sia il venerdì che sabato. La verità è che con Top Dieci per ragioni produttive non siamo riusciti a partire prima. L’idea di riportarlo al suo habitat naturale del venerdì è stata la scelta più immediata per tutelarlo sia per ragioni produttive che economiche”.

Amici avrà vita facile anche nelle prossime settimane

Insomma, Amici quest’anno ha vita facile: i prossimi sabati andranno in onda altre puntate della fiction (in replica) Sotto Copertura ed infine due speciali de I Soliti Ignoti.