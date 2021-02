Enzo Mazza, fondatore di FIMI (la classifica che stila gli album ed i singoli musicali più venduti nel nostro paese), dopo aver visto l’Halftime Show di The Weeknd durante il Super Bowl, ha scritto un tweet che è stato ripreso da numerosi siti e blog.

Il commento, infatti, oltre ad augurare al nostro paese di imparare a fare “show musicali come l’Halftime Show del Super Bowl” stronca (immotivatamente) Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che è stato definito “porcheria” e “flop di ascolti”.

“Ma invece di importare porcherie come Il Cantante Mascherato, che peraltro sono pure un flop di ascolti, non potremmo imparare a fare show musicali come l’Halftime Show di questa notte?”.