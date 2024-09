Il digitale è una grande occasione per la salute del Paese

Il 17 settembre 2024, Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi), ha sottolineato l’importanza della sanità digitale durante il Convegno Connected Care a Bologna. Ha affermato che la forza trasformativa attuale avrà un impatto significativo sulle professioni sanitarie, sui cittadini e sull’intero sistema salute, evidenziando che il successo di questa transizione dipende dall’equilibrio tra queste tre dimensioni.

Mangiacavalli ha dichiarato che la sanità digitale rappresenta un’opportunità per migliorare la tutela della salute nel Paese, in particolare grazie al contributo delle professioni infermieristiche, che possono essere valorizzate in questo nuovo contesto. Ha sottolineato l’importanza di introdurre i nuovi processi mediati da tecnologie digitali in modo ordinato e con un adeguamento delle normative di riferimento. Inoltre, ha evidenziato la necessità di sviluppare nuovi profili di competenze e responsabilità per i professionisti sanitari.

Un altro aspetto cruciale menzionato da Mangiacavalli è stato il valore dell’équipe di cura. Ha spiegato come la collaborazione tra diversi professionisti della salute sia fondamentale per affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione. Tuttavia, ha anche avvertito dei rischi associati al digital divide, invitando a impegnarsi nella creazione di sistemi digitali inclusivi che garantiscano usabilità e un accesso multicanale integrato.

In sintesi, il convegno ha messo in luce il ruolo centrale delle professioni infermieristiche nella transizione verso una sanità digitale, sottolineando l’importanza di un approccio strategico e inclusivo per garantire che tutti i cittadini possano beneficiare dei progressi tecnologici nel settore sanitario. La Fnopi si propone di lavorare per un’integrazione efficace delle nuove tecnologie, promuovendo le competenze necessarie tra gli operatori sanitari e affrontando le disuguaglianze di accesso alle tecnologie digitali. In questo modo, la digitalizzazione può diventare un alleato nella cura della salute, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti.