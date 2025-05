Il Dietro le Quinte di Affari Tuoi

Paolo Bonolis aveva scelto Stefano De Martino come suo sostituto per la conduzione di “Avanti un Altro” su Canale 5. Questo piani sono stati rivelati da Bonolis stesso, che ha elogiato il conduttore napoletano, ora simbolo di Rai 1 con “Affari Tuoi”. La proposta di Bonolis è arrivata in un momento in cui De Martino aveva già accettato di guidare il famoso gioco dei pacchi. Bonolis ha confermato che ci aveva parlato, ma De Martino era già impegnato e non ha potuto accettare l’offerta.

La carriera di De Martino ha avuto un grande slancio, conquistando ascolti record e una ricezione positiva dalla critica durante la sua prima stagione con “Affari Tuoi”, e la Rai ha deciso di prolungarne la messa in onda fino alla fine di giugno, per mantenere alta l’audience nella fascia dell’access prime time. De Martino continuerà a guidare il programma anche dopo l’estate e lavorerà con i dirigenti Rai su nuovi progetti.

Inoltre, nel 2027, sembra probabile il suo approdo alla conduzione del Festival di Sanremo, un traguardo che sottolineerebbe ulteriormente il suo successo nel panorama televisivo italiano. Nonostante la mancanza di rimpianti per non aver accettato “Avanti un Altro”, l’ascesa di De Martino dimostra come le opportunità possano incrociarsi in modi inaspettati e come il talento possa portare a nuove strade.