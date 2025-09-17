Il dibattito italiano sull’omicidio di Charlie Kirk

Nell’ultima settimana, l’assassinio dell’attivista conservatore statunitense Charlie Kirk ha suscitato vivaci discussioni politiche in Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accusato la sinistra di “minimizzare” e “giustificare” l’omicidio, mentre Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha risposto sostenendo che il governo sta strumentalizzando la tragedia per fini politici.

Prima della sua morte, Kirk era una figura poco conosciuta in Italia; nessun politico o partito lo aveva mai menzionato. Al contrario, era stato lui a parlare spesso del nostro Paese attraverso i social media e il suo podcast “The Charlie Kirk Show”, dove analizzava anche la politica italiana. Ad esempio, nel suo programma ha dedicato un episodio ai risultati delle elezioni politiche, in cui ha descritto la vittoria di Fratelli d’Italia come parte di una “onda populista globale”. Ha paragonato l’ascesa di Meloni a eventi come la Brexit e l’elezione di Donald Trump.

Kirk ha criticato i media internazionali per aver etichettato Meloni come “neo-fascista”, ritenendo che questa fosse un’accusa ricorrente ogni volta che la destra vincesse elezioni democratiche. Ha interpretato il risultato italiano come un ritorno alla sovranità nazionale contro le élite europee. Inoltre, ha evidenziato il tema dell’immigrazione, considerandolo un fattore cruciale, e ha elogiato Meloni per i suoi richiami a “Dio, patria e famiglia”.

Durante la pandemia, Kirk ha anche citato l’Italia come esempio dei presunti fallimenti della sanità universale, corroborando le sue affermazioni con interpretazioni distorte della situazione sanitaria. Tuttavia, molte delle sue affermazioni sulla gestione della crisi sanitaria in Italia erano infondate.