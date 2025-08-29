Il dibattito accademico nel cinema americano di Guadagnino

Julia Roberts ha presentato il film “After the Hunt” di Luca Guadagnino durante la Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, fuori concorso, è ambientata nel mondo accademico americano e vede Roberts nel ruolo di una professoressa molto apprezzata. La sua allieva, interpretata da Ayo Edebiri di “The Bear”, accusa un amico e collega, interpretato da Andrew Garfield, di aver oltrepassato i limiti.

Durante la conferenza stampa, Roberts ha sottolineato l’importanza delle discussioni che il film può generare. “Credo che il film riprenda certe discussioni del passato viste in modo nuovo; il fatto che, uscendo dalle sale, si discuta e se ne parli è proprio quello che volevamo”, ha dichiarato l’attrice. Ha anche evidenziato come il film presenti emozioni e punti di vista diversi, creando uno spazio per il dibattito.