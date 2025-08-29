26.7 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Spettacolo

Il dibattito accademico nel cinema americano di Guadagnino

Da StraNotizie
Julia Roberts ha presentato il film “After the Hunt” di Luca Guadagnino durante la Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, fuori concorso, è ambientata nel mondo accademico americano e vede Roberts nel ruolo di una professoressa molto apprezzata. La sua allieva, interpretata da Ayo Edebiri di “The Bear”, accusa un amico e collega, interpretato da Andrew Garfield, di aver oltrepassato i limiti.

Durante la conferenza stampa, Roberts ha sottolineato l’importanza delle discussioni che il film può generare. “Credo che il film riprenda certe discussioni del passato viste in modo nuovo; il fatto che, uscendo dalle sale, si discuta e se ne parli è proprio quello che volevamo”, ha dichiarato l’attrice. Ha anche evidenziato come il film presenti emozioni e punti di vista diversi, creando uno spazio per il dibattito.

