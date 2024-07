Il Diavolo Veste Prada 2: iniziano i lavori al sequel con il cast originale

Preparatevi a ritirare fuori i vostri maglioncini cerulei, perché Miranda Priestley sta per tronare. Dagli Stati Uniti sono arrivate delle novità sul tanto chiacchierato Il Diavolo Veste Prada 2. Il primo a dare la notizia dei lavori per il sequel del celebre film del 2006 è stato Puck News e poco dopo gli ha fatto eco l’affidabile Variety e adesso anche Deadline ha confermato l’indiscrezione. Sembra che al momento siano vicini alla firma il regista, la sceneggiatrice storica e anche Meryl Streep e Emily Blunt, non ci sono ancora aggiornamenti invece su Anne Hathaway.

Eppure nei mesi scorsi la Blunt non si era dimostrata entusiasta in merito ad un secondo capito dell’iconica pellicola: “A volte le cose dovrebbero essere apprezzate e preservate in una bolla e va bene così. Non c’è mai stata una vera propensione nel creare un sequel della pellicola. Lo hanno chiesto anche a Maryl e lei ha detto ‘Sì, farei un sequel se non devo perdere peso’. Per quanto mi riguarda potrei accettare solo se lo facessero tutti, allora sarei pronta a girare il seguito. Ma spero quasi che non accada perché penso che a volte quando si crea un sequel tutto fa perdere il senso di quanto sia stato speciale l’originale“.

Emily avrà cambiato idea…

Meryl Streep and Emily Blunt are both reportedly set to reprise their roles in ‘The Devil Wears Prada’ sequel. pic.twitter.com/EdPJpmZVgq — Pop Crave (@PopCrave) July 8, 2024

Il Diavolo Veste Prada 2: lo scoop di Deadline e Variety.

“Miranda Priestly è destinata a regalare altri sguardi fulminanti nel film Il Diavolo Veste Prada 2. La Disney sta sviluppando un sequel del film di successo del 2006 con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. La sceneggiatrice Aline Brosh McKenna è in trattative per tornare a scrivere il nuovo capitolo. Il film ha incassato oltre 326 milioni di dollari in tutto il mondo al suo debutto nel giugno 2006 e la Disney vorrebbe a tutti i costi Aline Brosh McKenna per scrivere il sequel. Anche il regista del film originale, David Frankel, è in trattative per il ritorno, ci è anche stato detto che tornerà anche la produttrice originale Wendy Finerman. Si tratta di una fase iniziale del lavoro, presto avremo altri dettagli con tutto il cast e novità sulla riuscita o meno di alcune trattative”.