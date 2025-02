Il diabete, i suoi inizi e il ruolo della madre: Zverev racconta tutto

Alexandr Zverev, oltre alle sfide sul campo, affronta una lotta quotidiana contro il diabete di tipo 1, diagnosticato fin da piccolo. In un’intervista al Clarin, il tennista tedesco ha dichiarato: “La sfida più grande della mia vita è stata iniziare a giocare a tennis. Non ricordo un periodo senza diabete”. Zverev ha attribuito la sua perseveranza alla madre, che, nonostante il consiglio dei medici di abbandonare il tennis, ha sempre sostenuto il sogno del figlio: “È molto testarda e ha creduto in me”.

Attualmente secondo nel ranking ATP e impegnato nel torneo di Buenos Aires, Zverev ha parlato delle sue insicurezze relative alla malattia, ammettendo di aver cercato di nasconderla. Tuttavia, esprime anche orgoglio per essere diventato un punto di riferimento per i giovani tennisti diabetici, dimostrando che è possibile competere a livello professionale nonostante la condizione.

Il tennista ha inoltre sottolineato l’importanza di una maggiore consapevolezza riguardo al diabete, evidenziando le difficoltà che molte persone affrontano, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, dove l’accesso a strumenti per il monitoraggio e all’insulina può essere limitato. “A volte questo significa non avere la possibilità di sopravvivere”, ha affermato. Zverev ha concluso ribadendo il ruolo della sua fondazione nel promuovere la conoscenza e l’aiuto necessari per affrontare questa patologia, enfatizzando la necessità di supportare chi vive con il diabete.