Il Destino Infausto del Portavoce di Meloni

Bruno Vespa e Matteo Renzi hanno avuto un acceso confronto riguardo alla gestione di un caso di rapimento avvenuto in Libia nel 2016. Renzi ha accusato Vespa di essere il “portavoce del governo Meloni”, esprimendo la sua indignazione per le affermazioni del giornalista su come, secondo quest’ultimo, il governo Renzi avrebbe utilizzato la milizia Rada per liberare due italiani rapiti, Bruno Cacace e Danilo Colonego. Vespa ha difeso la propria posizione affermando che “tutti i governi si sono serviti della milizia Rada” per risolvere situazioni complicate.

Renzi ha respinto queste affermazioni e ha invitato Vespa a fornire prove concrete per le sue dichiarazioni, altrimenti lo ha invitato a non usare il suo nome in maniera infondata. Inoltre, l’ex premier ha smentito la familiarità del suo governo con Almasri, sottolineando che la questione di cui parlava Vespa era mal informata e contenente elementi coperti da segreto di Stato. Ha espresso preoccupazione per il fatto che Vespa possa ricevere informazioni non autorizzate.

Il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, ha criticato Vespa su social media, suggerendo che le sue affermazioni sono fuorvianti e che gli accordi con la Libia risalgono a governi successivi. Borghi ha chiesto a Vespa di informarsi meglio prima di parlare e ha esortato il giornalista a scusarsi. La controversia ha sollevato polemiche anche in merito all’influenza politica e all’imparzialità del servizio pubblico radiotelevisivo.