il destino di Max sembra segnato VIDEO

Paralizzato agli arti inferiori e abbandonato dalla mamma per il gatto Max sembrava esserci speranza, ma qualcosa ha cambiato il suo destino.

Il povero gatto Max sembrava avere il destino segnato fin dai suoi primi momenti di vita. Nato con gli arti inferiori paralizzati è stato abbandonato dalla mamma per potersi prendere cura degli altri cuccioli. Il piccolo, nonostante le difficoltà, è riuscito a sopravvivere anche da solo, per poi essere trovato da qualcuno che inaspettatamente è riuscito a cambiare in meglio il suo destino. Max è stato infatti portato in una clinica veterinaria e qui gli è stata donata una nuova stupenda possibilità di vita.

Gatto paralizzato trovato per strada dopo l’abbandono della mamma ora vive la sua nuova vita

A differenza del mondo umano, in quello animale, purtroppo, il più debole di una cucciolata è quasi sempre destinato ad essere abbandonato dalla propria mamma e per questo a non sopravvivere. Non si tratta di un comportamento menefreghista o meschino, ma purtroppo di leggi che regolano la natura. In alcuni casi però la fortuna vuole che qualcuno si accorga del piccolo e che questo riesca a salvarsi. Proprio quello che è successo a Max, un gatto paralizzato agli arti inferiori fin dalla nascita che ha ricevuto un grande e inaspettato dono.

Max è un gatto che fin dalla nascita ha dovuto lottare per poter sopravvivere. Il piccolo è nato con una paralisi delle zampe posteriori e per questo probabilmente è stato abbandonato dalla sua mamma.

Nonostante le difficoltà di vivere da solo e con la sua disabilità, il piccolo Max è riuscito a sopravvivere il necessario per essere trovato da una persona di buon cuore che ha dato una svolta inaspettata al suo destino che sembrava già segnato.

Max è stato infatti portato via dalla strada e portato presso l’associazione Massapequa Pet Vet. Qui dei veterinari lo hanno immediatamente visitato e una volta accertata la sua paralisi hanno deciso di fargli un grandissimo regalo. A Max è infatti stata data una sedia a rotelle che gli permette di usare le zampe anteriori per potersi muovere e grazie alle ruote ora scorrazza felice da per tutto. Oltre alla sedia, i medici hanno pensato per lui ha degli esercizi per rafforzare i muscoli e allenare i nervi degli arti che gli permettono di muoversi e così è iniziato il suo allenamento. Questo tipo di esercizi gli permetterà di vivere una vita felice, con la possibilità di muoversi, giocare e socializzare con gli altri animali. Un vero e proprio cambio di rotta per quella che sembrava una vita già segnata e che invece si è trasformata in un dono! (G. M.)