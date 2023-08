Il destino di Arisa in Rai dopo QUELLE foto pubblicate su Instagram

Abbiamo tutti visto QUELLE foto pubblicate da Arisa su Instagram dove è coperta solo con mascara ed eyeliner. “Cerco marito” aveva scritto ingenuamente, inconsapevole che avrebbe scatenato una polemica con la comunità bisessuale, con Madame, con l’ex fidanzato Andrea Di Carlo e ora pure con la Rai.

Proprio la Rai – secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia – non avrebbe visto di buon occhio quegli scatti semplicemente per una “logica di contesto”. “Le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte” ha scritto in riferimento a un suo sbarco nella giuria di The Voice Senior.

“La nud1ssima Arisa dopo aver salutato Amici, sbarcherà in giuria a The Voice Kids. Le sue immagini non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché bacchettoni ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici. Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto”.

A essere a rischio dopo quelle foto è il suo arruolamento a The Voice Senior, molto papabile fino a qualche giorno fa.

“Le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo. I Ricchi e Poveri, a differenza di quanto circolato, potrebbero dire addio allo show perché impegnati in concerti all’estero. La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto e ora le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte”.

The Voice Senior a parte, Arisa resterà fra i giurati di The Voice Kids. Foto o no.

Andrea Di Carlo, l’ex di Arisa fa un’allusione privata: “Quello che ho visto” https://t.co/c8BOsPLMst — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 29, 2023