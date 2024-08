il dessert pronto in 10 minuti

Con soli 4 ingredienti e in poco tempo, è pronta una deliziosa mousse al caffè, spumosa e aromatizzata.

Fare la mousse al caffè è davvero molto semplice e richiede pochi ingredienti. Con soli 4 prodotti, questo dolce al cucchiaio risulta delizioso e irresistibile. La caratteristica principale è, naturalmente, l’aroma al caffè, ma anche la cremosità di questo dolce è irresistibile. Si tratta di un dolce da presentare in bicchieri monoporzione, che la rendono facile da gustare. In poche mosse, la mousse è pronta con tutta la sua delicatezza e morbidezza; ciò che dovete fare è montare la panna fresca liquida, insieme allo zucchero. Non dimenticate di aggiungere il caffè solubile, in modo da infondere aroma all’intero composto. Buona da gustare fresca, questa mousse è la pausa che tutti attendevamo!

Mousse al caffè

Preparazione della ricetta per la mousse al caffè

Prima di cominciare, preparate la moka del caffè, in modo da averlo solubile e pronto per la mousse. La prima cosa da fare è prendere la panna fresca liquida dal frigo, che deve essere ben fredda. Versatela in una ciotola e montatela con delle fruste elettriche. Quando comincia a gonfiarsi, aggiungete lo zucchero e continuate a lavorare per amalgamare il tutto. Una volta fatto, versate l’acqua calda in una tazzina. Aggiungete 2 cucchiai di caffè solubile e mescolate. Versate questo miscuglio sulla panna; continuate a montare a neve ben ferma con le fruste elettriche. Quando è pronta, distribuitela nei bicchieri da servire e gustatela subito!

Conservazione

La mousse al caffè è un dolce perfetto, da gustare in qualsiasi occasione per soddisfare la vostra voglia di caffè con qualcosa di fresco. Il consiglio migliore è di consumarla subito.

In alternativa, ecco la ricetta della mousse al cioccolato di Iginio Massari.