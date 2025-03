Il design pet-friendly per case a prova di cane e gatto spopola

Il design pet-friendly è diventato una tendenza sempre più diffusa, in cui l’arredamento della casa è pensato per soddisfare le esigenze di cani e gatti, considerati ormai membri della famiglia. Questo approccio prevede la creazione di spazi dedicati, come nicchie e aree elevate per i gatti, cucce comode per i cani, e accessori che stimolano l’attività fisica e mentale degli animali. L’obiettivo è garantire comfort e sicurezza ai pet, integrando questi elementi in modo estetico e funzionale all’interno degli ambienti domestici. Grandi marchi come Fendi e Gucci hanno iniziato a proporre cucce, trasportini e accessori di design realizzati con materiali sostenibili e facili da pulire. Anche il settore della moda si è adattato, con profumi specifici per animali, come “Fefè” di Dolce e Gabbana, certificati per la sicurezza. L’attenzione verso i bisogni degli animali si riflette anche nell’uso di passeggini e giocattoli, che ormai fanno parte della vita quotidiana di molti proprietari. Il design pet-friendly non solo migliora la qualità della vita degli animali, ma arricchisce anche l’estetica delle case, dimostrando come l’amore per i pet possa convivere con uno stile elegante e funzionale.