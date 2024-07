il design è ispirato a Monet

realme ha annunciato oggi il lancio della nuova serie di smartphone realme 13 Pro, composta dai modelli realme 13 Pro+ e realme13 Pro. I due dispositivi puntano sulla fotocamera ultra nitida che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare gli scatti.

A ciò si aggiunge la prima fotocamera periscopica AI Ultra Clarity al mondo, accompagnata da un design ispirato a Claude Monet e sviluppato in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston. Questa collaborazione si riflette nelle varianti Monet Gold, Monet Purple ed Emerald Green..

La fotocamera principale è caratterizzata da un sensore Sony capace di catturare immagini straordinarie grazie alla stabilizzazione ottica ed un sistema innovativo di architettura fotografica basato sull’IA denominato HYPERIMAGE+. Questo garantisce un’elevata elaborazione delle immagini che si traduce in un miglioramento di dettagli e colori. Tra le altre funzionalità legate all’IA troviamo funzionalità come AI Smart Removal che come suggerisce il nome consente di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, mentre AI Group Photo Enhancemigliora i ritratti di gruppo.

La fotocamera principale dei modelli della serie realme 13 Pro include un sensore da 50 megapixel. Il modello realme 13 Pro+ presenta una configurazione con doppia fotocamera principale, entrambe da 50 MP, una fotocamera principale con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) ed una fotocamera periscopica con zoom ottico 3x .

Entrambi i dispositivi offrono fino a 12GB di RAM e 512GB di storage, e sono basati sul processore Snapdragon 7s Gen 2 5G. Gli smartphone sono anche resistenti ad acqua e polvere e display con vetro Armor Shield e Corning Gorilla Glass 7i.